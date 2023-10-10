Гладышев Поликарп Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1924
Дочь: Антипина Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Рождение ребёнка
06.02.1930
Сын: Гладышев Вадим Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Рождение ребёнка
04.10.1932
Сын: Гладышев Владимир Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Евгений Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Виктор Поликарпович
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Поликарповна
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Наталия Поликарповна
Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943