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Гладышев Поликарп Дмитриевич

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Антипина Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.02.1930

Сын: Гладышев Вадим Поликарпович

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.10.1932

Сын: Гладышев Владимир Поликарпович

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Евгений Поликарпович

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Михаил Поликарпович

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Виктор Поликарпович

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Поликарповна

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Наталия Поликарповна

Мать ребёнка: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Феофанья Назарьевна

Смерть
1943
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