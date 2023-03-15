Ефим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Иван Савин
Мать: Степанида Ерофеева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акулина Ефимова
Мать ребёнка: Настасья Митрофанова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Ефимова
Мать ребёнка: Настасья Митрофанова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Симон Ефимов
Мать ребёнка: Настасья Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Митрофанова
Смерть
Неизвестно