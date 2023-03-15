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Ефим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Иван Савин

Мать: Степанида Ерофеева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акулина Ефимова

Мать ребёнка: Настасья Митрофанова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Ефимова

Мать ребёнка: Настасья Митрофанова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Симон Ефимов

Мать ребёнка: Настасья Митрофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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