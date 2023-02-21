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Сорокин Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Сорокин Федор Васильев

Мать: Евфимья Никифорова

Бракосочетание
28.01.1740

Жена: Феодора Алексеева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-1 Д. 251 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1740 год
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кокорина Марья Иванова

Мать ребёнка: Феодора Алексеева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Сорокин Амвросий Иванов

Мать ребёнка: Феодора Алексеева

Смерть
1769
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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