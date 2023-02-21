Сорокин Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Сорокин Федор Васильев
Мать: Евфимья Никифорова
Бракосочетание
28.01.1740
Жена: Феодора Алексеева
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-1 Д. 251 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1740 год
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Кокорина Марья Иванова
Мать ребёнка: Феодора Алексеева
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Феодора Алексеева
Смерть
1769