Жильцов Василий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Жильцов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Жильцов Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Жильцов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна
Рождение ребёнка
1862 ст.
Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно