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Жильцов Василий Ларионович

Место рождения

Рождествено, Истра, Московская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Жильцов Ларион Петрович

Мать: Жильцова Анастасия Марковна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Жильцов Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Жильцов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Жильцов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Жильцов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Жильцов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Жильцова Глафира Денисовна

Рождествено, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жильцова Глафира Денисовна

Рождествено, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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