Трубицына Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубицына Марья Николаева

Трубицына Марья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

14.07.1879

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ничипорова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитин

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитин

Рождение ребёнка
01.10.1864

Дочь: Хритинея Иванова

Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Иван Никитин

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.07.1879
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close