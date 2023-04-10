Трубицына Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти14.07.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ничипорова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитин
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитин
Рождение ребёнка
01.10.1864
Дочь: Хритинея Иванова
Отец ребёнка: Трубицын Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1879