Савина Фещенко (Горб) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1925
Дата смерти21.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925
Отец: Горб Иван Тимофеевич
Мать: Горб Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Около 1947
Примерно, чтобы соблюсти очередность браков
Рождение ребёнка
25.10.1948
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович
Рождение ребёнка
С 1949 по 1952
Дочь: Фещенко Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович
Рождение ребёнка
10.07.1953
Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович
Рождение ребёнка
30.11.1959
Дочь: Савина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Савин Василий
Рождение ребёнка
30.01.1962
Дочь: Тюменцева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Савин Василий
Рождение ребёнка
21.10.1963
Отец ребёнка: Савин Василий
Рождение ребёнка
13.02.1966
Отец ребёнка: Савин Василий
Рождение ребёнка
01.09.1967
Дочь: Кирьянова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Савин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Василий
Смерть
21.09.2005