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Савина Фещенко (Горб) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1925

Дата смерти

21.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925

Отец: Горб Иван Тимофеевич

Мать: Горб Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Около 1947

Муж: Фещенко Алексей Павлович

Примерно, чтобы соблюсти очередность браков
Рождение ребёнка
25.10.1948

Сын: Фещенко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1949 по 1952

Дочь: Фещенко Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1953

Сын: Фещенко Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Фещенко Алексей Павлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.11.1959

Дочь: Савина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Савин Василий

Рождение ребёнка
30.01.1962

Дочь: Тюменцева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Савин Василий

Рождение ребёнка
21.10.1963

Сын: Савин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Савин Василий

Рождение ребёнка
13.02.1966

Сын: Савин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Савин Василий

Рождение ребёнка
01.09.1967

Дочь: Кирьянова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Савин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Василий

Смерть
21.09.2005
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