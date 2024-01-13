Борушков Михаил
Место рожденияСССР, д. Борщёвка, Речицкий район, Гомельская область
Дата рождения23.02.1907
Дата смерти194
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Борушков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Борушков Мать Николай
Рождение ребёнка
05.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрович Лидия
д. Верхний Брилёв, Гомельский район
Рождение ребёнка
22.10.1937
Сын: Борушков Виталий
Мать ребёнка: Петрович Лидия
г. Гомель, БССР
Рождение ребёнка
18.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрович Лидия
Гомельский район, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена?
Мать ребёнка: Борушков Мать Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борушков Мать Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрович Лидия
Смерть
194
Причина смерти: На войне
Рождение
23.02.1907
Отец: Борушков Тихон
Мать: Борушкова Аграфена
СССР, д. Борщёвка, Речицкий район, Гомельская область