Борушков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорушков Михаил

Борушков Михаил

avatar

Место рождения

СССР, д. Борщёвка, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

23.02.1907

Дата смерти

194

Пол

Мужской

Отец

Мать

186 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928

Сын: Борушков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Борушков Мать Николай

Рождение ребёнка
05.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрович Лидия

д. Верхний Брилёв, Гомельский район
Рождение ребёнка
22.10.1937

Сын: Борушков Виталий

Мать ребёнка: Петрович Лидия

г. Гомель, БССР
Рождение ребёнка
18.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрович Лидия

Гомельский район, БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена?

Мать ребёнка: Борушков Мать Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борушков Мать Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Лидия

Смерть
194
Причина смерти: На войне
Рождение
23.02.1907

Отец: Борушков Тихон

Мать: Борушкова Аграфена

СССР, д. Борщёвка, Речицкий район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close