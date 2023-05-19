Марчевская (Ивлева) Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1920
Дата смерти16.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Отец: Ивлев Петр Васильевич
Мать: Ивлева Марфа Андреевна
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ерохина Елена Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Пятницкое, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1989