Марчевская (Ивлева) Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марчевская (Ивлева) Матрена Петровна

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Место рождения

Казинка, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

16.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: Ивлев Петр Васильевич

Мать: Ивлева Марфа Андреевна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
1938

Муж: Гунько Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ерохина Елена Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Пятницкое, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марчевский Николай Алексеевич

Смерть
16.12.1989
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