van Borselen Petrus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Borselen Petrus

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1256 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1256

Дочь: Oda

Мать ребёнка: Hedwig

Работа или профессия
Неизвестно
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