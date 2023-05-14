Данишевская Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.2006
Дочь: Данишевская Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.08.2013
Сын: Данишевский Денис Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.04.2019
Сын: Пермяков Роман Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно