Данишевская Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данишевская Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данишевский Владимир Владимирович

Мать: Данишевская Мария Александровна

Рождение ребёнка
26.12.2006

Дочь: Данишевская Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.2013

Сын: Данишевский Денис Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.04.2019

Сын: Пермяков Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Евгений Александрович

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