Вукол Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.02.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.02.1803 ст.
Отец: Максим Леонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Петр Вуколович (Акулович)
Мать ребёнка: Анисья Харитонова
Заболотье, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Смирнов Герасим Вуколович (Акулович)
Мать ребёнка: Анисья Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иосифова
Смерть
Неизвестно