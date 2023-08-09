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Вукол Максимов

Место рождения

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 06.02.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.02.1803 ст.

Отец: Максим Леонов

Мать: не указана

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Петр Вуколович (Акулович)

Мать ребёнка: Анисья Харитонова

Заболотье, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Смирнов Герасим Вуколович (Акулович)

Мать ребёнка: Анисья Харитонова

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иосифова

Смерть
Неизвестно