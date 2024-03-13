Домна Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Миней Васильевич
Мать: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ермил Фолимонович
Отец ребёнка: Фолимон Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яков Фолимонович
Отец ребёнка: Фолимон Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Фолимонович
Отец ребёнка: Фолимон Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Фолимоновна
Отец ребёнка: Фолимон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фолимон Иванович
Смерть
Неизвестно