Домна Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Минаевна

Домна Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Миней Васильевич

Мать: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Ермил Фолимонович

Отец ребёнка: Фолимон Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Яков Фолимонович

Отец ребёнка: Фолимон Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Фолимонович

Отец ребёнка: Фолимон Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья Фолимоновна

Отец ребёнка: Фолимон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фолимон Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close