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Юрцов Михаил Иванов

Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893

Отец: Юрцов (юрин) Иван Петров

Мать: Юрцова Анна Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Юрцова Александра Иванова

Рождение ребёнка
01.05.1915

Сын: Юрцов Николай Михайлов

Мать ребёнка: Юрцова Александра Иванова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Юрцова Антонина Михайлова

Мать ребёнка: Юрцова Александра Иванова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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