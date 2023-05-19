Юрцов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения16.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893
Отец: Юрцов (юрин) Иван Петров
Мать: Юрцова Анна Григорьева
Бракосочетание
02.02.1914
Рождение ребёнка
01.05.1915
Мать ребёнка: Юрцова Александра Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Юрцова Антонина Михайлова
Мать ребёнка: Юрцова Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно