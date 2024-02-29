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Ярин Александр

Место рождения

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярин Александр Александрович

Мать ребёнка: Ярина Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Ярина Наталья Никитична

Рождение ребёнка
25.02.1947

Дочь: Калашникова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Ярина Наталья Никитична

Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Савостьянова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ярина Наталья Никитична

Смерть
Неизвестно

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