Питерман (Салимов) Феня Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерман (Салимов) Феня Абрамовна

Место рождения

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салимов Абрам

Мать: Салимова Злата-Либа

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питерман Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Питерман Григорий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асимбаева Бэла Григорьевна

Отец ребёнка: Питерман Григорий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питерман Григорий Маркович

Смерть
Неизвестно
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