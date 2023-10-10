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Иовлев Дмитрий Максимович

Место рождения

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.09.1901

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1901

Отец: Максим Иовлевич

Мать: Евдокия Власовна (Власиевна)

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1930 по 1941
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Разъезд №9.
Призыв на военную службу
?.09.1941
Марийский РеспВК, Марийская АССР.
Военная служба
?.11.1941
Место жительства
1941
Марийская АССР.
Работа или профессия
До 1941
Кузнец в лесопункте.
Участие в бою
1943
Волховское направление.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.08.1943
Волховское направление.
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