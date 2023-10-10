Иовлев Дмитрий Максимович
Место рождения
Дата рождения16.09.1901
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1901
Отец: Максим Иовлевич
Место жительства
С 1930 по 1941
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Разъезд №9.
Призыв на военную службу
?.09.1941
Марийский РеспВК, Марийская АССР.
Военная служба
?.11.1941
Место жительства
1941
Марийская АССР.
Работа или профессия
До 1941
Кузнец в лесопункте.
Участие в бою
1943
Волховское направление.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.08.1943
Волховское направление.