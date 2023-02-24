Сырейщиков Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сырейщиков Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1895
Сын: Сырейщиков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Сырейщикова Авдотья Кузьминична
Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырейщиков Федор Иванович
Мать ребёнка: Сырейщикова Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырейщиков Василий Иванович
Мать ребёнка: Сырейщикова Авдотья Кузьминична
Смерть
Неизвестно