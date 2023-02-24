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Сырейщиков Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сырейщиков Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1895

Сын: Сырейщиков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сырейщикова Авдотья Кузьминична

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырейщиков Федор Иванович

Мать ребёнка: Сырейщикова Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырейщиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Сырейщикова Авдотья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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