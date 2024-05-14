Дормидонтов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дормидонтов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1935
Дочь: Алтуфьева (Дормидонтова) Маргарита Григорьевна
Мать ребёнка: Дормидонтова (Гурьянова) Антонина Вячеславовна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1937
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно