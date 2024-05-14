Дормидонтов Григорий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дормидонтов Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дормидонтов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дормидонтова (Гурьянова) Антонина Вячеславовна

Рождение ребёнка
04.05.1935

Дочь: Алтуфьева (Дормидонтова) Маргарита Григорьевна

Мать ребёнка: Дормидонтова (Гурьянова) Антонина Вячеславовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Дормидонтов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Дормидонтова (Гурьянова) Антонина Вячеславовна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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