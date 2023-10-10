Мызин Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Мызин Филипп Сергеевич
Мать: Мызина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1894
Сын: Мызин Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Рождение ребёнка
18.09.1895
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Рождение ребёнка
20.03.1897
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Рождение ребёнка
26.08.1899
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Рождение ребёнка
28.02.1901
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Рождение ребёнка
13.10.1907
Сын: Мызин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Рождение ребёнка
09.03.1910
Сын: Мызин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мызина Ксения Исаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно