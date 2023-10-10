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Мызин Сергей Филиппович

Место рождения

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мызин Филипп Сергеевич

Мать: Мызина Ирина Ивановна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1894

Сын: Мызин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1895

Сын: Мызин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1897

Сын: Мызин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1899

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1901

Сын: Мызин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1907

Сын: Мызин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1910

Сын: Мызин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мызина Ксения Исаевна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мызина Ксения Исаевна

Место жительства
Неизвестно
Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
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