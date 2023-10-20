ич Николай Иванов/ич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиич Николай Иванов/ич

ич Николай Иванов/ич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: На Марья Николаева/на

Мать ребёнка: не указана

дер.Большие Шешкары, Республика Чувашия, Россия
Место жительства
Неизвестно
дер.Большие Шешкары, Республика Чувашия, Россия
Смерть
Неизвестно
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