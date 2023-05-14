Мальцева (Вишнякова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Вишнякова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1933

Сын: Мальцев Владимир

Отец ребёнка: Мальцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил

Смерть
Неизвестно
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