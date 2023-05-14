Мальцева (Вишнякова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1933
Сын: Мальцев Владимир
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Смерть
Неизвестно