Иван меньшой Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван меньшой Максимович

Место рождения

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Максим Андреевич

Мать: не указана

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9Z38?i=442&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2WQ?i=128&wc=... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иов Иванович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2WQ?i=128&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
1816
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2WQ?i=128&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
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