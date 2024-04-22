Иван меньшой Максимович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Максим Андреевич
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9Z38?i=442&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2WQ?i=128&wc=... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иов Иванович
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2WQ?i=128&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
1816
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2WQ?i=128&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530