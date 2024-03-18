Шомин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шомина Мария Иванова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шомин Давид Иванов

Мать ребёнка: не указана

Игнатовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шомин Домиан Иванович

Мать ребёнка: Шомина Наталия Семенова

Гавшино, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Гавшино, Вельский уезд, Вологодская губерния

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