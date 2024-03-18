Шомин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шомина Мария Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шомин Давид Иванов
Мать ребёнка: не указана
Игнатовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Шомина Наталия Семенова
Смерть
Неизвестно