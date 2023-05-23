Светлейший князь Меншиков Александр Сергеевич Sergeyevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветлейший князь Меншиков Александр Сергеевич Sergeyevich

Светлейший князь Меншиков Александр Сергеевич Sergeyevich

Место рождения

Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

12.08.1787

Дата смерти

01.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Saint Petersburg, Russia
Крещение
19.09.1787
Рождение ребёнка
10.07.1815

Сын: Светлейший Князь Меншиков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кн. Меншикова Анна Александровна

Moscow, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
01.05.1817

Дочь: Вадковская Александра Александровна

Мать ребёнка: Кн. Меншикова Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Kenraalikuvernööri
Смерть
01.05.1869
Saint Petersburg, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close