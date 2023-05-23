Светлейший князь Меншиков Александр Сергеевич Sergeyevich
Место рожденияSaint Petersburg, Russia
Дата рождения12.08.1787
Дата смерти01.05.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Saint Petersburg, Russia
Крещение
19.09.1787
Рождение ребёнка
10.07.1815
Moscow, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
01.05.1817
Дочь: Вадковская Александра Александровна
Мать ребёнка: Кн. Меншикова Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Kenraalikuvernööri
Смерть
01.05.1869
Saint Petersburg, Russia