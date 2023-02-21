Никонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Никонов Иван

Мать: Феврония Степанова

Рождение ребёнка
19.?.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова Лидия

д.Климково (Бурга)
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Лидия

Смерть
1913
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