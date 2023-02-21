Никонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Никонов Иван
Мать: Феврония Степанова
Рождение ребёнка
19.?.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова Лидия
д.Климково (Бурга)
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонова Лидия
Смерть
1913