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Лисовский Антон

Место рождения

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Лисовский Стефан

Мать: не указана

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лисовский Куприян (Цыпрыян)

Мать ребёнка: Лисовская Дарья

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Скутова Надежда

Мать ребёнка: Лисовская Дарья

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
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Смерть
Около 1922
село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
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