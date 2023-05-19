Щепетков Кузьма Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1887
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1887
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лидия Кузьминична
Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Васильева Августа Кузьминична
Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
19.10.1914
Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Лидия Кузьминична
Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Щепетков Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922
Причина смерти: Убийство