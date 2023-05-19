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Щепетков Кузьма Харлампиевич

Место рождения

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.10.1887

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1887

Отец: Щепетков Харлампий Степанович

Мать: Щепеткова Наталья Ивановна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лидия Кузьминична

Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Васильева Августа Кузьминична

Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1914

Сын: Щепетков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Щепетков Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Щепетков Леонид Кузьмич

Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Лидия Кузьминична

Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Щепетков Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Смерть
1922
Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Убийство
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