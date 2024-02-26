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Иринья Романова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.05.1823 ст.

Муж: Илья Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Артемий Ильин (Ич)

Отец ребёнка: Илья Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марья Ильина (Чна)

Отец ребёнка: Илья Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Ильина (Чна)

Отец ребёнка: Илья Никитин (Ович)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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