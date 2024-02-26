Иринья Романова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.05.1823 ст.
Муж: Илья Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Артемий Ильин (Ич)
Отец ребёнка: Илья Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марья Ильина (Чна)
Отец ребёнка: Илья Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Ильина (Чна)
Отец ребёнка: Илья Никитин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно