Зайдуллин Рафис Рифкатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайдуллин Рафис Рифкатович

Зайдуллин Рафис Рифкатович

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

23.03.198

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.198

Отец: Зайдуллин Рифкат Мансурович

Мать: Зайдуллина Зульфиря

г. Казань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close