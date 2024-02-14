Зайдуллин Рафис Рифкатович
Место рожденияг. Казань
Дата рождения23.03.198
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.198
Отец: Зайдуллин Рифкат Мансурович
Мать: Зайдуллина Зульфиря
г. Казань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно