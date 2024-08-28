Бухнер (Моллекер (Трауш)) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Моллекер (Трауш)) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Моллекер Георгий

Мать: (Шефер) Анна Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Георг

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Бракосочетание
16.01.1849

Муж: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
?.03.1850

Дочь: (Бухнер) Иозефа Мария

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
13.09.1851

Сын: Бухнер Адам

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
15.08.1853

Дочь: (Бухнер) Марианна (Мария Анна) (Мария Анна)

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
04.03.1855

Сын: Бухнер Иосиф

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Бухнер) Аполлония

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
16.02.1857

Дочь: (Бухнер) Иоганна

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
04.03.1859

Дочь: Бонданк (Бухнер) Анна Мария

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
27.07.1860

Сын: Бухнер Иоганн Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Смерть
1892

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