Бухнер (Моллекер (Трауш)) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Моллекер Георгий
Мать: (Шефер) Анна Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Георг
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Бракосочетание
16.01.1849
Муж: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
?.03.1850
Дочь: (Бухнер) Иозефа Мария
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
13.09.1851
Сын: Бухнер Адам
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
15.08.1853
Дочь: (Бухнер) Марианна (Мария Анна) (Мария Анна)
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
04.03.1855
Сын: Бухнер Иосиф
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Бухнер) Аполлония
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
16.02.1857
Дочь: (Бухнер) Иоганна
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
04.03.1859
Дочь: Бонданк (Бухнер) Анна Мария
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
27.07.1860
Сын: Бухнер Иоганн Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Смерть
1892