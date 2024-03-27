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Остер Иван

Место рождения

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.

Дата рождения

18.12.1873

Дата смерти

14.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1873

Отец: Остер Иван

Мать: Остер Екатерина

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Гинтер Екатерина

Мать ребёнка: Розалия

хутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
26.08.1901

Сын: Остер Христиан Иванович

Мать ребёнка: Розалия

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
27.12.1902

Дочь: Гинтер Розалия

Мать ребёнка: Розалия

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
23.04.1904

Дочь: Капп Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Розалия

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Смерть
14.08.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Зауральная роща
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