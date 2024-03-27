Остер Иван
Место рождениясело Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Дата рождения18.12.1873
Дата смерти14.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1873
Отец: Остер Иван
Мать: Остер Екатерина
село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Гинтер Екатерина
Мать ребёнка: Розалия
хутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
26.08.1901
Мать ребёнка: Розалия
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
27.12.1902
Дочь: Гинтер Розалия
Мать ребёнка: Розалия
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
23.04.1904
Дочь: Капп Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Розалия
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Смерть
14.08.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Зауральная роща