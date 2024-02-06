Ефименок Федор Захариевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Захарий Буйный
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Ефименок Евстафий Федорович
Мать ребёнка: Ефименок Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефименок Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно