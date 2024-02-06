Ефименок Федор Захариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименок Федор Захариевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Захарий Буйный

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ефименок Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Ефименок Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефименок Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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