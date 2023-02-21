Мухатямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухатямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бадигямал Габдулгалимова

Отец ребёнка: Габдулгалим Абдуллин

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1858

Сын: Мухаметзакир Габдулгалимов

Отец ребёнка: Габдулгалим Абдуллин

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулгалим Абдуллин

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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