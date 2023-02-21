Мухатямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бадигямал Габдулгалимова
Отец ребёнка: Габдулгалим Абдуллин
Рождение ребёнка
20.08.1858
Сын: Мухаметзакир Габдулгалимов
Отец ребёнка: Габдулгалим Абдуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдулгалим Абдуллин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно