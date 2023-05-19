Тарасенков Степан Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенков Степан Никитич

Тарасенков Степан Никитич

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тарасенков Никита Алексеевич

Мать: Тарасенкова Анастасия Павловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евфросинья Степановна

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тарасенков Георгий Степанович

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Тарасенков Михаил Степанович

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тарасенков Илья Степанович

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Тарасенков Иоанн Степанович

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close