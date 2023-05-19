Тарасенков Степан Никитич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евфросинья Степановна
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тарасенков Георгий Степанович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тарасенков Михаил Степанович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тарасенков Илья Степанович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тарасенков Иоанн Степанович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно