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Калуженова Степанида Петровна

Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

15.09.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1831

Муж: Калуженов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1832 ст.

Сын: Калуженов Василий

Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.

Дочь: Калуженова Агафья

Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.

Сын: Калужников Никифор Никитич

Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
15.09.1847 ст.
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