Калуженова Степанида Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти15.09.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
26.01.1832 ст.
Сын: Калуженов Василий
Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.
Дочь: Калуженова Агафья
Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1835 ст.
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.
Сын: Калужников Никифор Никитич
Отец ребёнка: Калуженов Никита Васильевич
Смерть
15.09.1847 ст.