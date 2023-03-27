Мелкозерова (Тренихина) Вера Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1939
Дата смерти28.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1939
Отец: не указан
Мать: Тренихина Елена Евсеевна
Рождение ребёнка
15.12.1961
Дочь: Гайсенова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович
Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1967
Дочь: Пепелева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1971
Дочь: Третьяных Марина Михайловна
Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович
Смерть
28.06.1991