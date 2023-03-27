Мелкозерова (Тренихина) Вера Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозерова (Тренихина) Вера Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1939

Дата смерти

28.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1939

Отец: не указан

Мать: Тренихина Елена Евсеевна

Рождение ребёнка
15.12.1961

Дочь: Гайсенова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1967

Дочь: Пепелева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1971

Дочь: Третьяных Марина Михайловна

Отец ребёнка: Мелкозеров Михаил Иванович

Смерть
28.06.1991
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