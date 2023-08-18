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Покрышкина Елизавета Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1846 ст.

Сын: Покрышкин Трофим Луппов

Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1848 ст.

Сын: Покрышкин Яков Луппов

Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Евдокия Луппова

Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.

Сын: Покрышкин Семен Луппов

Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ирина Луппова

Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Луппа Владимиров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858