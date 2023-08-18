Покрышкина Елизавета Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1846 ст.
Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров
Рождение ребёнка
18.10.1848 ст.
Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Евдокия Луппова
Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.
Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ирина Луппова
Отец ребёнка: Покрышкин Луппа Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858