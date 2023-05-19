Анжела Ильгизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анжела Ильгизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильгизар

Мать: Дания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделия

Отец ребёнка: Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эдуард

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