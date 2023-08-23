Шабанова (Пьяных) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Пьяных) Олеся

Место рождения

Белоородская обл., город Старый Оскол

Дата рождения

12.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1994

Отец: не указан

Мать: ?

Белоородская обл., город Старый Оскол
Бракосочетание
10.07.2014

Муж: Шабанов Илья

Старый Оскол
Рождение ребёнка
25.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Илья

Старый Оскол