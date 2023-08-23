Шабанова (Пьяных) Олеся
Место рожденияБелоородская обл., город Старый Оскол
Дата рождения12.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1994
Отец: не указан
Мать: ?
Белоородская обл., город Старый Оскол
Бракосочетание
10.07.2014
Муж: Шабанов Илья
Старый Оскол
Рождение ребёнка
25.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабанов Илья
Старый Оскол