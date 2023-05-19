Еналеев Сулейман Бикмухаметович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти14.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1921
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1921 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926 по 1938
Смерть
14.09.1938