Еналеев Сулейман Бикмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еналеев Сулейман Бикмухаметович

Место рождения

Большая Поляна, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1894

Дата смерти

14.09.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Поляна, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1918 по 1921
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1921 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926 по 1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.09.1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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