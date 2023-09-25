Сурков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурков Тихон

Сурков Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

02.07.1910

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Сурков Сильвестр

Мать: ?

Смерть
02.07.1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close