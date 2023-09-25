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Сурков Тихон
Сурков Тихон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1858
Дата смерти
02.07.1910
Пол
Мужской
Отец
Сурков Сильвестр
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец:
Сурков Сильвестр
Мать:
?
Смерть
02.07.1910
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