Перевозкина Любава Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Баталов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баталова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Баталов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баталова Татьяна Алесандровна
Отец ребёнка: Баталов Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно