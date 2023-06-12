Перевозкина Любава Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкина Любава Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перевозкин Афонасий Иванович

Мать: Бубнова Елизавета Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Баталов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баталова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Баталов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баталова Татьяна Алесандровна

Отец ребёнка: Баталов Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Александр Валентинович