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Кирюхин Сергей Трофимов

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

03.05.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Трофим Автономов

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.10.1817

Жена: Мария Федорова

Рождение ребёнка
26.12.1824

Дочь: Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Федорова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1827

Сын: Кирюхин Сидор Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Федорова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.01.1830

Жена: Кирюхина Ксения Емельянова

Рождение ребёнка
31.01.1831

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1833

Дочь: Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.07.1835

Дочь: Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.05.1839

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1841

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.04.1844

Сын: Кирюхин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Прокопий Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Федорова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Федорова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.05.1844
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: утонул
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