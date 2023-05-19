Кирюхин Сергей Трофимов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти03.05.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Трофим Автономов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1817
Жена: Мария Федорова
Рождение ребёнка
26.12.1824
Дочь: Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
27.01.1827
Мать ребёнка: Мария Федорова
Бракосочетание
02.01.1830
Рождение ребёнка
31.01.1831
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова
Рождение ребёнка
03.06.1833
Дочь: Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова
Рождение ребёнка
04.07.1835
Дочь: Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова
Рождение ребёнка
08.05.1839
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова
Рождение ребёнка
25.12.1841
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.04.1844
Сын: Кирюхин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Кирюхина Ксения Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюхин Прокопий Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Федорова
Смерть
03.05.1844
Причина смерти: утонул