Батрак Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батрак Прокоп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батрак Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батрак) Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрак Федр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрак Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батрак) Нина

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно

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