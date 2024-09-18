Батрак Прокоп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батрак Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батрак) Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батрак Федр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батрак Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батрак) Нина
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно