Фекла Ефимова
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти06.09.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
около 1788, 1816 -28, 1850 – 61, 1858 – 69
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алешин Лука Яковлев
венчаны браком – 22.05.1806, невеста – той же деревни, первым браком
Смерть
06.09.1865
+06.09.1865, 81 год, от натуральной,