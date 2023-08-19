Фекла Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Ефимова

Фекла Ефимова

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1788

Дата смерти

06.09.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

около 1788, 1816 -28, 1850 – 61, 1858 – 69
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Лука Яковлев

венчаны браком – 22.05.1806, невеста – той же деревни, первым браком
Смерть
06.09.1865
+06.09.1865, 81 год, от натуральной,