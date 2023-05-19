Денисова Дарья Ивановна
Место рожденияЯрославская обл., Переславский район
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Бракосочетание
25.11.1822
Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская обл., Переславский район
Рождение ребёнка
06.07.1894 ст.
Сын: Денисов Степан (Стефан) Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Александрович
Переславский уезд Владимирская губерния деревня Новоречевая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Яков Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Нина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно