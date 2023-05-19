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Денисова Дарья Ивановна

Место рождения

Ярославская обл., Переславский район

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.11.1822

Муж: Денисов Александр Александрович

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская обл., Переславский район
Рождение ребёнка
06.07.1894 ст.

Сын: Денисов Степан (Стефан) Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Александрович

Переславский уезд Владимирская губерния деревня Новоречевая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Яков Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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