Мешалкина Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мешалкин Андрей Венедиктович
Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мешалкина Матрена Венедиктовна
Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Усачёва Мария Венедиктовна
Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мешалкина Анна Венедиктовна
Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Беляева Августа Венедиктовна
Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович
Год рождения исходя из документа о вступлении в купцы Венедикта Мешалкина
Смерть
Неизвестно