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Мешалкина Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Мешалкин Андрей Венедиктович

Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мешалкина Матрена Венедиктовна

Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Усачёва Мария Венедиктовна

Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мешалкина Анна Венедиктовна

Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Беляева Августа Венедиктовна

Отец ребёнка: Мешалкин Венедикт Федорович

Год рождения исходя из документа о вступлении в купцы Венедикта Мешалкина
Смерть
Неизвестно