Морзова (Артемьева) Мария Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морзова (Артемьева) Мария Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Артемьев Евсей Семенович

Мать: Артемьева Агафья Петровна

Место жительства
1943
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Пётр Савельевич

Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович

Осинки, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Фёдор Савельевич

Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович

Осинки, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович

Осинки, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Павел Савельевич

Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович

Осинки, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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