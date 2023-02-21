Морзова (Артемьева) Мария Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Место жительства
1943
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Савелий Кириллович
Смерть
Неизвестно