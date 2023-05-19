Процевская (Венедиктова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Процевская (Венедиктова) Мария Васильевна

Место рождения

Новая Таволжанка, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

22.07.1894 ст.

Дата смерти

22.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Таволжанка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.04.1915 ст.

Сын: Процевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Процевский Иван Иванович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Процевский Иван Иванович

Смерть
22.10.1970
Севастополь, Украинская ССР