Процевская (Венедиктова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1894 ст.
Дата смерти22.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1915 ст.
Сын: Процевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Процевский Иван Иванович
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1970
Севастополь, Украинская ССР