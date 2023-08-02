Бахманова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахманова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бохванов Илья Георгиевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бохванов Илья Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бохванов Илья Георгиевич

Смерть
Неизвестно